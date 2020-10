В России за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 16 202 человек, сообщает оперативный штаб.

В общей сложности за время пандемии выявлено 1 563 976 случаев заражения. Количество выздоровевших россиян составляет 1 171 301 человек, из них 12 361 пациент был выписан из больниц за прошедшие сутки. Также подтверждено 346 летальных случаев. Всего в стране за время пандемии скончались 26 935 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter