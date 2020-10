В Свердловской области врачи Центра СПИДа переходят работать в COVID-стационары

На Урале специалисты, работающие в Центре СПИДа, переходят работать в областные COVID-стационары, сообщает ИА «Уральский меридиан».

В общей сложности четыре инфекциониста Центра СПИДа будут переведены в «коронавирусные» стационары, а приемом ВИЧ-пациентов займутся коллеги врачей. Появление в стационарах дополнительных врачей-инфекционистов большая помощь для терапевтов, пульмонологов, реаниматологов и других медиков. Все врачи Центра СПИДа уже имеют опыт работы с новой инфекцией, поэтому лечение больных станет весьма эффективным, отметили в пресс-службе. Напомним, накануне вице-мэр Каменска-Уральского попросил у местных предприятий предоставить больницам медработников для борьбы с COVID-19. По словам исполняющего обязанности главврача горбольницы Каменска-Уральского Александра Карпова, медики начали массово заболевать COVID-19. Из 32 врачей осталось 11. В поликлиниках только 30% персонала могут принимать пациентов. Уральская мэрия попросила «взаймы» медиков из санчастей предприятий для COVID-больных

