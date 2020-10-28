В Свердловской области врачи Центра СПИДа переходят работать в COVID-стационары

Появление в стационарах дополнительных врачей-инфекционистов большая помощь для терапевтов, пульмонологов, реаниматологов и других медиков. Все врачи Центра СПИДа уже имеют опыт работы с новой инфекцией, поэтому лечение больных станет весьма эффективным, отметили в пресс-службе.