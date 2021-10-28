Драки в очередях на вакцинацию против COVID-19 начались в ТЦ в Екатеринбурге

Придя за несколько часов до начала работы ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге, посетители составили свой список очередности на вакцинацию, сообщает Znak.
Позже выяснилось, что работники бутиков торгового центра и персонал также хотят привиться против коронавируса и у них имеются свои списки. Продавцы захотели привиться первыми, из-за чего и случились потасовки и скандалы.
Екатеринбуржцы начали больше прививаться после введения QR-кодов в Свердловской области, без которых теперь не попасть в некоторые заведения, учреждения и ТРЦ региона. Также известно, что не всем желающим поставить противовирусную прививку хватает регистрационных бланков.
Напомним, на Россию, и Свердловскую область в частности надвигается четвертая волна заболеваемости коронавирусом. Репортеры редакции TagilCity.ru выясняли, как к ней готовы медики и учреждения Нижнего Тагила.