Драки в очередях на вакцинацию против COVID-19 начались в ТЦ в Екатеринбурге

Между желающими привиться в торговом центре «Алатырь» посетителями и его сотрудниками начались потасовки и драки в Екатеринбурге. Выяснилось, что существуют две очереди, никто не хочет уступать свою.

Придя за несколько часов до начала работы ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге, посетители составили свой список очередности на вакцинацию, сообщает Znak. Позже выяснилось, что работники бутиков торгового центра и персонал также хотят привиться против коронавируса и у них имеются свои списки. Продавцы захотели привиться первыми, из-за чего и случились потасовки и скандалы. Екатеринбуржцы начали больше прививаться после введения QR-кодов в Свердловской области, без которых теперь не попасть в некоторые заведения, учреждения и ТРЦ региона. Также известно, что не всем желающим поставить противовирусную прививку хватает регистрационных бланков. Напомним, на Россию, и Свердловскую область в частности надвигается четвертая волна заболеваемости коронавирусом. Репортеры редакции TagilCity.ru выясняли, как к ней готовы медики и учреждения Нижнего Тагила. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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