Энергетики и работники ЖКХ: обязательная вакцинации от COVID-19 расширена на Урале

Энергетики и работники ЖКХ: обязательная вакцинации от COVID-19 расширена на Урале
Энергетики и работники ЖКХ: обязательная вакцинации от COVID-19 расширена на Урале
Сегодня, 16:24Здоровье и экологияФото: 1MI
Еще несколькими профессиями пополнился список для обязательной вакцинации от коронавируса в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадора.

К лицам, которые должны в обязательном порядке должны поставить прививку от инфекции, добавлены:

  • сотрудники сферы энергетики;
  • работники по предоставлению услуг ЖКХ;
  • служащие в области культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы и дома культуры);
  • сотрудники домов и баз отдыха.

Все они должны привиться первым компонентом вакцины в срок до 1 декабря 2021 года, а второй компонент поставить до 1 января 2022 года. С 15 декабря на дистант будут переводиться сотрудники, не начавшие вакцинацию, а с 16 января — не окончившие курс. Также работодатели могут отстранять непривитых от работы.

Нововведения не распространяются на свердловчан с медотводом, а также на тех, кто переболел в последние полгода и имеют подтверждающий это документ.

Напомним, обязательная вакцинация была введена изначально для учителей, работников сферы обслуживания, государственных и муниципальных чиновников, правоохранителей и органов местного самоуправления. Затем список дополнился сотрудниками здравоохранения, соцзащиты, МФЦ, вокзалов и аэропортов, музеев и библиотек.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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