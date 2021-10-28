Глава проекта «Чистый воздух» Корольков оценил будущий мост через Тагильский пруд

По словам руководителя проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслава Назарова, практически полностью завершены строительно-монтажные работы по путепроводу через Свердловское шоссе. Например, подходы к объекту и нижний слой асфальта уже выполнены. Среди оставшихся работ — сбор 816 тонн металлоконструкций.
Металлоконструкции сейчас размещаются на стапеле. Ведется укрупненная сборка. В ноябре мы сначала проведем надвижку от третьей опоры ко второй, и в конце месяца окончательно соединим два берега пруда. Пролетное строение между первой и второй опорами будет монтироваться навесным способом, рассказал Назаров.
Чтобы дорога по новому путепроводу была достаточно комфортной, по всей его протяженности проложена ливневая канализация. В настоящий момент ведется монтаж фундаментов опор освещения и кабельных линий. Работа на объекте идут в режиме 24/7 — строителям удалось перекрыть годовой финансовый план.
Руководство министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области понимает ситуацию и готово идти нам навстречу, чтобы выполнить максимально возможный объем работ на строительстве мостового перехода сейчас. Это поможет нам достичь намеченной цели — завершить работы в рамках проекта к середине следующего лета, чтобы открыть движение по новому объекту к Дню города и празднованию 300-летия Нижнего Тагила, заверил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
Напомним, по мнению ряда специалистов, мост через Тагильский пруд позволит снизить транспортную нагрузку на центральную часть города. Таким образом, улучшиться экологическая обстановка. На первом этапе около 30%, а еще через два года - 50%. Жители Нижнего Тагила почти половину сентября дышали воздухом с превышением ПДК. При этом наш город входит в нацпроект «Чистый воздух» — федеральная программа нацелена на помощь 12 городам России в борьбе с выбросами.