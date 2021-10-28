Глава проекта «Чистый воздух» Корольков оценил будущий мост через Тагильский пруд

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» Максим Корольков оценил ход строительства моста через Тагильский пруд. Акцент во время осмотра был сделан на то, что данная инфраструктура поможет разгрузить экологию Нижнего Тагила в разы.

По словам руководителя проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслава Назарова, практически полностью завершены строительно-монтажные работы по путепроводу через Свердловское шоссе. Например, подходы к объекту и нижний слой асфальта уже выполнены. Среди оставшихся работ — сбор 816 тонн металлоконструкций. Металлоконструкции сейчас размещаются на стапеле. Ведется укрупненная сборка. В ноябре мы сначала проведем надвижку от третьей опоры ко второй, и в конце месяца окончательно соединим два берега пруда. Пролетное строение между первой и второй опорами будет монтироваться навесным способом, рассказал Назаров. Чтобы дорога по новому путепроводу была достаточно комфортной, по всей его протяженности проложена ливневая канализация. В настоящий момент ведется монтаж фундаментов опор освещения и кабельных линий. Работа на объекте идут в режиме 24/7 — строителям удалось перекрыть годовой финансовый план. Руководство министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области понимает ситуацию и готово идти нам навстречу, чтобы выполнить максимально возможный объем работ на строительстве мостового перехода сейчас. Это поможет нам достичь намеченной цели — завершить работы в рамках проекта к середине следующего лета, чтобы открыть движение по новому объекту к Дню города и празднованию 300-летия Нижнего Тагила, заверил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Напомним, по мнению ряда специалистов, мост через Тагильский пруд позволит снизить транспортную нагрузку на центральную часть города. Таким образом, улучшиться экологическая обстановка. На первом этапе около 30%, а еще через два года - 50%. Жители Нижнего Тагила почти половину сентября дышали воздухом с превышением ПДК. При этом наш город входит в нацпроект «Чистый воздух» — федеральная программа нацелена на помощь 12 городам России в борьбе с выбросами. Превышение ПДК диоксида азота в 1,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 октября

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