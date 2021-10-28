Медики сообщают о трупах в коридорах больницы № 14 в Екатеринбурге

Медики сообщают о трупах в коридорах больницы № 14 в Екатеринбурге
Медики сообщают о трупах в коридорах больницы № 14 в Екатеринбурге
Сегодня, 18:11Здоровье и экологияФото: 1МI
Тела скончавшихся от коронавируса пациентов в больнице № 14 Екатеринбурга выносят прямо через общий приемный покой.

Трупы умерших от COVID-19 в больнице № 14 некуда складывать, морг учреждения давно заполнен, для хранения трупов используется закрытый траурный зал для прощаний, сообщает Ура.ру со ссылкой на свой источник в похоронной компании Екатеринбурга.

Со слов врача-реаниматолога, при доставке больного 28 октября в приемное отделение больницы № 14, прямо через холл и на глазах у всех посетителей вывезли два черных мешка с трупами умерших. Руководство больницы пока никак не комментирует данную информацию.

Напомним, ранее жительница Нижнего Тагила назвала больницу № 14 «бомжатником» из-за антисанитарии и качества еды.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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