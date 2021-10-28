На Урале переносятся и отменяются десятки развлекательных мероприятий из-за COVID-19

Некоторые организаторы приняли решение о переносе дат проведения тех развлекательных мероприятий, которые планировались провести уже после 7 ноября. Попасть на оставшиеся мероприятия можно будет только по QR-коду при прохождении полной вакцинации (если у посетителя имеется только один компонент прививки против коронавируса, то его не пустят).