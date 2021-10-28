Нехватку вакцины «Спутник Лайт» подтвердили в оперштабе Свердловской области

Нехватку вакцины «Спутник Лайт» подтвердили в оперштабе Свердловской области
Нехватку вакцины «Спутник Лайт» подтвердили в оперштабе Свердловской области
Сегодня, 13:07Здоровье и экологияФото: 1МI
Запасы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» сокращаются в Свердловской области. Но, как сообщил региональный оперштаб, в области имеются 400 тысяч доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

Однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» заканчивается быстрее из-за высокого спроса на нее, сообщили в пресс-службе оперштаба Свердловской области.

Популярность этой вакцины заключается в том, что для получения QR-кода достаточно сделать одну прививку. Для той же процедуры потребуются две прививки самой массовой вакцины «Спутник V» и две недели ожидания между прививками.

Несмотря на некоторый дефицит «Лайта», общие запасы вакцины против COVID-19 находятся на достаточном уровне, рассказали в оперштабе.

Напомним, режим QR-кодов и «чистых от коронавируса зон» введен в Свердловской области. Эпидемиологи ожидают четвертую волну коронавируса, редакция TagilCity.ru выяснила, как к увеличению заболеваемости подготовилась медицина Нижнего Тагила.

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Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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