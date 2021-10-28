Почти 500 родителей обратились в прокуратуру с жалобой на QR-коды в Екатеринбурге

Активисты Екатеринбурга собрали 484 подписи под петицией о проверке законности требований о предоставлении QR-кодов в секциях и кружках. Родители считают такие действия нарушением своих конституционных прав.

Свое обращение свердловчане записали на видео. Одна из обратившихся мам Екатеринбурга заявила, что в российском законодательстве нет понятия QR-кода, поэтому он не является документом, предъявляемым по первому требованию, сообщает Е1. Но если у меня этого «документа» не окажется, то мне прямо сказала администрация учреждения дополнительного образования, где мои дети занимаются, что просто тревожной кнопкой будут вызывать органы Росгвардии. Всё, граждане, приплыли? заявила екатеринбурженка. По словам других родителей, сборы подписей заняли всего два дня. Свою петицию свердловчане объясняют тем, что их волнует будущее своих детей. Мы обычные граждане, родители, ходим на работу каждый день, и нам создают невыносимые условия для жизни. Нам небезразлично, в какой стране мы живем, у меня тоже дети, говорят родители. Изданию в надзорном ведомстве ответили, что данное обращение находится на рассмотрении, в результате которого будет дан в установленный срок ответ. Напомним, QR-коды стали неотъемлемой частью жизни свердловчан с 25 октября. Помимо заявленных ранее сфер деятельности, областное правительство накануне расширило список профессий, где требуется обязательная вакцинация. На Урале расширен список профессий для обязательной вакцинации против COVID-19

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