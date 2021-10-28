Почти 700 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

С 27 по 28 октября инфекция подтверждена у жителей 201 жителя Екатеринбурга, также COVID-19 выявлен в Нижнем Тагиле и еще 40 муниципалитетах.
С начала пандемии число зафиксированных случаев достигло 155,2 тысячи свердловчан. 1 023 пациента госпитализированы в тяжелом состоянии, 515 из них находятся на аппаратах ИВЛ.
По России общее число заболевших составляет 8,3 миллиона человек. Впервые за время пандемии за сутки зафиксировано 40 096 случаев коронавируса.
Общее число выписанных достигло 140,4 тысячи человек, из них за сутки вылечились 489 свердловчан.
По стране за последние 24 часа выписано из больниц 29,3 тысячи россиян, всего от инфекции выздоровело 7,2 миллиона человек.
Общее число летальных случаев — 7 381.
По России за прошедшие сутки зафиксировано 1 159 летальных исходов, всего по стране скончалось 235 тысяч человек.