Почти 700 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

696 случав коронавируса зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Это абсолютный рекорд с начала пандемии, сообщает региональный оперштаб.

Более 500 свердловчан подключены к аппаратам ИВЛ С 27 по 28 октября инфекция подтверждена у жителей 201 жителя Екатеринбурга, также COVID-19 выявлен в Нижнем Тагиле и еще 40 муниципалитетах. С начала пандемии число зафиксированных случаев достигло 155,2 тысячи свердловчан. 1 023 пациента госпитализированы в тяжелом состоянии, 515 из них находятся на аппаратах ИВЛ. По России общее число заболевших составляет 8,3 миллиона человек. Впервые за время пандемии за сутки зафиксировано 40 096 случаев коронавируса. Более 140 тысяч жителей Свердловской области излечились от инфекции Общее число выписанных достигло 140,4 тысячи человек, из них за сутки вылечились 489 свердловчан. По стране за последние 24 часа выписано из больниц 29,3 тысячи россиян, всего от инфекции выздоровело 7,2 миллиона человек. 31 человек умер от COVID-19 за сутки на Среднем Урале Общее число летальных случаев — 7 381. По России за прошедшие сутки зафиксировано 1 159 летальных исходов, всего по стране скончалось 235 тысяч человек. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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