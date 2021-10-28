В течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений

Чаще всего грязный воздух был на Сухоложском поселке и Вагонке

При этом наибольшее количество превышений было зафиксировано на стационарном посте УГМС, который находится в районе Сухоложского поселка — 28 раз. Почти столько же — 24 раза — воздухом с превышением ПДК выбросов дышали жители Вагонки. Наш прибор показывал превышение нормы загрязнений в центре Нижнего Тагила 21 раз. Меньше всех превышений было на Тагилстрое — два раза и Красном Камне — один раз (по данным УГМС). Однако жители этих районов также регулярно жалуются на химический запах в воздухе.