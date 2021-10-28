В течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений

Наш газоанализатор «Геолан-1П» замеряет пять веществ-загрязнителей — диоксид азота, диоксид серы, сероводород, формальдегид и синильную кислоту. Замеры редакция проводит чаще всего в центре города у вокзала. У четырех стационарных постов УГМС спектр замеряемых веществ более широкий: взвешенные вещества (пыль), оксиды углерода и азота, фенол, аммиак, этилбензол, бензапирен, ксилол, толуол, тяжелые металлы и другие. ПНЗ ведомства находятся в четырех районах города — Вагонка, Сухоложский поселок, Тагилстрой и Красный Камень. Мы обобщили данные нашего прибора и данные постов УГМС.
По итогу превышения ПДК загрязнений были в течение 72 дней из 183. Из них 28% были превышения нормы формальдегида — 51 день, его максимальная концентрация достигала 3 ПДК. На втором месте диоксид азота — 12% от всех дней с загрязнениями, максимальное ПДК — 3,5. Превышения сероводорода были шесть дней и достигали 3,8 ПДК. По одному дню были диоксид серы (без превышений ПДК), синильная кислота (10 ПДК) и фенол (1,1 ПДК).
При этом наибольшее количество превышений было зафиксировано на стационарном посте УГМС, который находится в районе Сухоложского поселка — 28 раз. Почти столько же — 24 раза — воздухом с превышением ПДК выбросов дышали жители Вагонки. Наш прибор показывал превышение нормы загрязнений в центре Нижнего Тагила 21 раз. Меньше всех превышений было на Тагилстрое — два раза и Красном Камне — один раз (по данным УГМС). Однако жители этих районов также регулярно жалуются на химический запах в воздухе.
К сожалению, стационарные посты по всей стране в большинстве своем измеряют стандартный перечень загрязняющих веществ, а заводы могут выбрасывать совсем другие вещества. Кроме того, станции УГМС обычно делают замер только три раза в сутки — утром, днем и вечером. Ночные замеры не проводятся, согласно официальным ответам ведомств, в связи с недостаточностью финансирования. А большинство жалоб на неприятные запахи поступает именно ночью,рассказала TagilCity.ru инженер-эколог, активист общественного движения «Стерлитамак, дыши!» Ольга Баландина.
Месяцем с самым грязным воздухом стал август — 16 дней из 31. Первую и последнюю недели месяца превышения формальдегида на Вагонке и Сухоложском поселке фиксировались почти ежедневно. А прибор редакции «ловил» диоксид азота в центре города. В июне выбросы с превышением нормы загрязнений были 14 дней. В это время на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошло несколько выбросов черного и желто-зеленого дыма, которые случились из-за технической неисправности при эксплуатации оборудования.
В сентябре выбросы формальдегида с превышением ПДК, по данным УГМС, происходили ежедневно с 1 по 8 число. В остальные дни стационарные посты ведомства превышения загрязнений не фиксировали, зато фиксировал их прибор редакции. Газоанализатор «ловил» диоксид азота и сероводород в районе вокзала. Всего в сентябре 12 дней из 30 были с грязным воздухом.
В остальные месяцы количество дней с превышениями нормы загрязнений были следующими:
Напомним, уровень загрязнения воздуха, по данным Росгидромета, в Нижнем Тагиле ежегодно ухудшается с 2018 года. В 2018 году он оценивался как «низкий», в 2019 года — увеличился до «повышенного» и в 2020 году возрос до «высокого». Основными загрязнителями воздуха в городе являются ЕВРАЗ НТМК, ВГОК и УВЗ.
В январе 2021 года уровень загрязнения в городе был «повышенным». В течение февраля-июня он вновь возрос до «высокого». Самыми выбрасываемыми веществами стали бензапирен и формальдегид. Такие данные приводятся на сайте УГМС.
После обобщения всех данных стало понятно, что далеко не всегда дни с превышениями у УГМС и у нашей редакции совпадают. Из 72 дней совпало только 8. Вещества в воздухе с превышениями в эти дни тоже разные. Например, 11 августа на ПГЗ № 1 (Вагонка) зафиксировано превышение в воздухе формальдегида в размере 1,9 ПДК. В этот же день прибор редакции TagilCity.ru при замерах на ж/д вокзале обнаружил диоксид азота — 1 ПДК.
Такое может происходить по нескольким причинам. Разное время забора проб — стационарные посты мерят каждый раз в определенное время, независимые же замеры могут проходить в любое время в любом месте, особенно, если приборы переносные. Разные методики исследования. Погрешность измерений, признается погрешность до 35% (у газоанализатора редакции она 25% — прим. ред.),рассказала эко-активистка из Челябинска Наталья Шипицина.
Для более точных измерений загрязнений экологи посоветовали TagilCity.ru делать замеры в разных районах города с учетом направления ветра.
А пока наш газоанализатор отправился в Москву на завод-изготовитель для поверки. Кроме того, для расширения спектра замеряемых веществ на нем появятся еще два датчика, и он будет «искать» в воздухе не пять, а семь веществ-загрязнителей.