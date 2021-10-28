В течение полугода тагильчане дышали формальдегидом 51 день

Всего превышения ПДК загрязнений были в течение 72 дней из 183. Из них:
Вещество оказывает отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров. Оказывает сильное воздействие на нервную систему. Формальдегид занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают формальдегид «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 килограмм в год (всего 22,4 тонны в год).
Имеет третий класс опасности. При длительном воздействии приводит к ослаблению иммунитета, то есть человек начинает чаще болеть и более подвержен инфекциям. Может увеличивать восприимчивость организма к вирусным заболеваниям, поражать легкие, вызывать бронхит и пневмонию. Источниками выбросов стали ЕВРАЗ НТМК — 5,4 тысячи тонны в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год (всего 6,4 тысячи тонн в год).
Имеет второй класс опасности. Очень токсичен. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отеку легких и даже к летальному исходу. Больше всего «снабжает» воздух Нижнего Тагила сероводородом ЕВРАЗ — более 73 тонны в год, УХП — 160 килограмм в год, УВЗ — 100 килограмм в год (всего 73,35 тонны в год).
По одному дню пришлось на диоксид серы (без превышений ПДК), синильную кислоту (10 ПДК) и фенол (1,1 ПДК).
Напомним, редакция TagilCity.ru подвела итоги замеров воздуха за полгода — с апреля по сентябрь 2021 года. Сюда же включили данные УГМС из открытых источников. Оказалось, что в течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений.