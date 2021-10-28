Зимние холода и гололед прогнозируются синоптиками в Свердловской области

К ближайшим выходным ощутимо похолодает в Свердловской области. На регион наступают зимние холода, местами ожидается гололед.

В ближайшие дни в Свердловской области также ожидаются снег, дождь и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщает региональный Гидрометцентр. 28 октября воздух прогреется до 0…+5ºС, ночью похолодает до -10ºС. Днем 29 октября дневная температура составит 0…-5ºС, в ночь столбики термометра опустятся до -5…-10ºС. Все три ближайших дня в Екатеринбурге ожидается мокрый снег с плюсовыми температурами днем и минусовыми по ночам. Напомним, ГИБДД Свердловской области в связи с участившимися случаями ДТП, рекомендует автовладельцам вовремя менять сезонную резину. Из-за гололеда свердловчанам рекомендуют поставить зимнюю резину на автомобили

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