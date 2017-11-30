«Тагильское пиво» должно «Водоканалу» почти полмиллиона за загрязнение сточных вод

В 2015 году арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать с ООО «Тагильское пиво» в пользу «Водоканала» 5 941 178 рублей.

В мае 2017 года суд признал подлежащими удовлетворению требования о взыскании с «Тагильского пива» долга в размере 1704398 рублей, а также постановил взыскать с компании в пользу «Водоканала» судебные издержки в размере 30 491 рубля.

В июне 2017 года сумма долга сократилась, но все ещё составляла 438 440 рублей. Согласно решению арбитражного суда, решение по делу об этой задолженности подлежит немедленному исполнению.



«Водоканал-НТ» является муниципальным унитарным предприятием под руководством генерального директора Вячеслава Тарана. Чтобы выяснить, как взыскиваются долги с предприятий-должников и какие предпринимаются меры по недопущению новых задолженностей, журналисты TagilCity.ru обратились в компанию за комментарием.