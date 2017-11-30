«Тагильское пиво» должно «Водоканалу» почти полмиллиона за загрязнение сточных вод

Нарушения ООО «Тагильское пиво» требований к «Условиям приёма сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации» стало причиной судов с «Водоканалом». За стоки с повышенным содержанием загрязняющих веществ компания должна была по повышенному тарифу оплачивать оказываемые «Водоканалом» услуги. Но в течение нескольких лет «Водоканал» добивается этих выплат в судебном порядке. Согласно данным системы «Спарк», по этим и другим обязательствам «Тагильскому пиву» заявлены требования более чем на 65 миллионов рублей. Превышение концентрации загрязняющих веществ в стоках предприятия «Тагильское пиво» и отсутствие выплат за них стали причиной череды судебных разбирательств, которые длятся с 2015 года.
Дело в том, что «Тагильское пиво», руководимое генеральным директором Александром Михайловым, отправляет свои стоки в канализацию. Прием сточных вод и обслуживание канализации осуществляет ООО «Водоканал-НТ», согласно действующему между компаниями договору. Показатели загрязняющих веществ в стоках не должны превышать определённых нормативов. При превышении этих показателей и нарушении нормативов с отдающего стоки предприятия взимается плата по повышенному тарифу.
Вопрос получения платы за приём сверх меры загрязненной воды «Водоканалу» и приходится все эти годы решать в суде.
- В 2015 году арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать с ООО «Тагильское пиво» в пользу «Водоканала» 5 941 178 рублей.
- В мае 2017 года суд признал подлежащими удовлетворению требования о взыскании с «Тагильского пива» долга в размере 1704398 рублей, а также постановил взыскать с компании в пользу «Водоканала» судебные издержки в размере 30 491 рубля.
- В июне 2017 года сумма долга сократилась, но все ещё составляла 438 440 рублей. Согласно решению арбитражного суда, решение по делу об этой задолженности подлежит немедленному исполнению.
«Водоканал-НТ» является муниципальным унитарным предприятием под руководством генерального директора Вячеслава Тарана. Чтобы выяснить, как взыскиваются долги с предприятий-должников и какие предпринимаются меры по недопущению новых задолженностей, журналисты TagilCity.ru обратились в компанию за комментарием.
Отношения «Тагильского пива» и «Водоканала» являются отношениями коммерческих организаций. Мы не будем комментировать данные судебные процессы и задолженности, -- ответил редакции TagilCity.ru заместитель директора по производству Евгений Захаров.