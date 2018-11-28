Летевшие из Праги кошачьи лемуры остановились в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорт Екатеринбурга прибыли три кошачьих лемура. Они направляются из Праги в ответ на подаренных чехам двух гималайских медведей. Владельцы заплатили за перевозку 14 тысяч рублей таможенной декларации.

Лемуры летели в багажном отделе самолета три часа. В Екатеринбурге животным был проведен осмотр ветеринаров. Самочувствие лемуров в норме. Они привыкли к шуму, поэтому стресс был не сильным. Вместе с ними отправлены бананы, яблоки и морковь.

Животные попадают под таможенную процедуру «импорт», поэтому из-за заполнения необходимых документов они пробудут в аэропорту до вечера 29 ноября, потом их отправят в Читинский городской зоопарк.