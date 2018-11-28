Очистка шламонакопителя ведется на Черноисточинском водохранилище в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:38Здоровье и экологияФото: Алексей Балыбердин/vk.com/id68761857
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Очистка шламонакопителя ведется на очистных сооружениях Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле полным ходом идет очистка шламонакопителя на Черноисточинском водохранилище, работы начаты в середине ноября, задействованы шесть единиц техники. «Водоканал» проводит подобные работы в зимний период, так как в холодное время года иловые отложения наиболее густые. На период проведения очистных работ слив сточных вод прекращается.
Помимо этого, в Нижнем Тагиле проведен конкурс по определению подрядчика на строительство обводного канала для сброса шламонакопителя в обход водохранилища, сообщает депутат Алексей Балыбердин.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей