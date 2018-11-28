Очистка шламонакопителя ведется на Черноисточинском водохранилище в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полным ходом идет очистка шламонакопителя на Черноисточинском водохранилище, работы начаты в середине ноября, задействованы шесть единиц техники. «Водоканал» проводит подобные работы в зимний период, так как в холодное время года иловые отложения наиболее густые. На период проведения очистных работ слив сточных вод прекращается.