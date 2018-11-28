Пневмония и ветрянка: в Свердловской области не хватает денег на вакцинопрофилактику

Роспотребнадзор сообщает, что не реализуются региональные программы вакцинации от рака шейки матки, внебольничной пневмонии и ветряной оспы.

По уровню финансирования на душу населения программ «Вакцинопрофилактика» Свердловская область в последние годы занимает пятое место в УрФО,сообщает ведомство.

Растет число смертей от внебольничной пневмонии, возбудителем которой является пневмококковая инфекция, которая является управляемой при своевременной вакцинации. Однако средства на вакцинацию в регионе от вышеперечисленных заболеваний почти не выделяются.