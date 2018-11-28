Врачи Свердловской области получили награду за спасение недоношенных детей

В Свердловской области специалисты ОДКБ получили премию «Золотой колибри» в номинации «Чудо-спасатели». Медики удостоены награды за выхаживание недоношенных детей. Премия учреждена четыре года назад Фондом помощи недоношенным детям. Ежегодно ею награждаются медработники и родители недоношенных детей.

Отметим, что в Свердловскую область обращаются и из других регионов России родители недоношенных детей. Уже более 20 лет в ОДКБ практикуется опыт лечения и выхаживания недоношенных детей и новорожденных с пороками, пишет «Областная газета».