Врачи Свердловской области получили награду за спасение недоношенных детей
Сегодня, 13:16Здоровье и экологияФото: Пресс-служба ОДКБ
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Врачи Свердловской областной детской клинической больницы награждены премией «Золотой колибри» за спасение недоношенных детей.
В Свердловской области специалисты ОДКБ получили премию «Золотой колибри» в номинации «Чудо-спасатели». Медики удостоены награды за выхаживание недоношенных детей. Премия учреждена четыре года назад Фондом помощи недоношенным детям. Ежегодно ею награждаются медработники и родители недоношенных детей.
Отметим, что в Свердловскую область обращаются и из других регионов России родители недоношенных детей. Уже более 20 лет в ОДКБ практикуется опыт лечения и выхаживания недоношенных детей и новорожденных с пороками, пишет «Областная газета».
Эта оценка даётся не руководителями и даже не коллегами, а людьми, которые более всех заинтересованы в результате нашего труда – родителями наших пациентов,отметил специалист медучреждения.
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