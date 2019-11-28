«Документы готовы». Главврач тагильской ДГБ прокомментировал прокурорскую проверку
Прокуратура Свердловской области проверит состояние семи больниц региона, в том числе Демидовской больницы в Нижнем Тагиле. TagilCity.ru узнало у главврача Сергея Овсянникова о готовности к надзорным мероприятиям.
Сергей Овсянников сообщил, что к любой проверке относится, как к аудиту деятельности.
Касаемо конкретного случая, нашим учреждением своевременно подготовлены все документы для проведения капитальных ремонтов исключительно во всех профильных отделениях нашей больницы, которые нуждаются в капитальном ремонте,рассказал TagilCity.ru Овсянников.
Врач пояснил, что в ремонте нуждаются отделения пульмонологии, кардиологии, первое и второе хирургические отделения и гинекология. Также Сергей Овсянников добавил, что разработана проектно-сметная документация благоустройства территорий больниц — на улице Кузнецкого, 12 и Горошникова, 37.
Ремонтные работы будут проведены после конкурсной процедуры и определения подрядчика, а это возможно после выделения необходимых финансовых средств, рассказал главврач.
Напомним, ранее Демидовская больница пошла в список самых «страшных» медучреждений Свердловской области по версии фонда «Гражданский патруль». Прокуратура Свердловской области проведёт проверку после публикаций в СМИ. Сотрудники ведомства проанализируют материально-техническую базу больницы, использование имущества, целевую реализацию финансовых средств, выделенных на эксплуатацию здания, а также его санитарно-гигиеническое и техническое состояние.