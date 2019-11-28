«Документы готовы». Главврач тагильской ДГБ прокомментировал прокурорскую проверку

Сергей Овсянников сообщил, что к любой проверке относится, как к аудиту деятельности.

Касаемо конкретного случая, нашим учреждением своевременно подготовлены все документы для проведения капитальных ремонтов исключительно во всех профильных отделениях нашей больницы, которые нуждаются в капитальном ремонте,рассказал TagilCity.ru Овсянников.

Врач пояснил, что в ремонте нуждаются отделения пульмонологии, кардиологии, первое и второе хирургические отделения и гинекология. Также Сергей Овсянников добавил, что разработана проектно-сметная документация благоустройства территорий больниц — на улице Кузнецкого, 12 и Горошникова, 37.

Ремонтные работы будут проведены после конкурсной процедуры и определения подрядчика, а это возможно после выделения необходимых финансовых средств, рассказал главврач.