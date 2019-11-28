Донорский светофор установили на станции переливания крови в Свердловской области
Сегодня, 10:01Здоровье и экологияФото: Минздрав Свердловской области
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На фасаде станции переливания крови в Свердловской области установлен донорский светофор, он в режиме реального времени информирует о наличии или нехватке крови определенной группы и резус-фактора, сообщает региональный Минздрав.
Размещенный в Екатеринбурге экран способен функционировать при любой погоде, табло работает круглосуточно. В других регионах такие светофоры существуют только в электронном виде — на сайтах станций переливания крови и профильных министерств.
Значения такие же, как и у дорожного светофора — красный свет сигнализирует об экстренной нехватке крови, зеленый свет говорит, что крови достаточно, желтый — о приближении к критической ситуации.
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