Донорский светофор установили на станции переливания крови в Свердловской области

Размещенный в Екатеринбурге экран способен функционировать при любой погоде, табло работает круглосуточно. В других регионах такие светофоры существуют только в электронном виде — на сайтах станций переливания крови и профильных министерств.

Значения такие же, как и у дорожного светофора — красный свет сигнализирует об экстренной нехватке крови, зеленый свет говорит, что крови достаточно, желтый — о приближении к критической ситуации.