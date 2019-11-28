Халк крушить, Халк делать бабло. Как качок-айтишник начал бизнес в Нижнем Тагиле

Делай как для себя

До «Халка» я работал в IT, был руководителем проектов, вёл крупные заказы, но с молодости занимался пауэрлифтингом и регулярно тренируюсь. Ещё когда о создании собственного фитнес-центра даже и мысли не было, в разных тренажёрных залах я отмечал, что мне нравится, а что — нет, что правильно, что можно было бы улучшить. Так формировалось представление, какой должна быть идеальная «тренажёрка». До сих пор, в каком городе бы я ни находился, я посещаю спортивные центры, чтобы потренироваться, а заодно оценить их качество и перенять удачные идеи — тренажёры, оборудование, сервис и прочее. В общем, изначально я делал фитнес-клуб, в котором сам хотел бы заниматься.

Фото: Фитнес-клуб "Халк"

Общайся с коллегами и конкурентами

Прежде чем приступить к открытию фитнес-центра, я ценил каждую встречу с теми, кто уже занимается этим делом. Спрашивал всё подряд: как они начинали, что делали, с какими проблемами сталкивались. Сейчас в Нижнем Тагиле есть центр «Мой бизнес», который периодически проводит семинары и встречи для бизнесменов, где люди обмениваются опытом, могут объединиться или хотя бы просто познакомиться, чтобы понимать, кто есть кто, с кем можно работать вместе или с кем придётся конкурировать. На то, чтобы достать подобную информацию, обычно уходит много времени, но она вам пригодится. Если бы в самом начале мне удалось пообщаться с тем, кто знает, что я знаю сейчас, 80% проблем удалось бы избежать. Это даже при учёте того, что «нынешний я» не станет рассказывать всего возможному конкуренту.

Фото: Мой бизнес Н.Тагил|Центр предпринимательства

В Нижнем Тагиле представлены почти все сферы услуг, но найти высокое качество — большая удача

В Нижнем Тагиле меня всегда поражало, что часто качество не соответствует цене — особенно сильно это выделялось на фоне крупных городов. В 2015 году, когда мы планировали открывать фитнес-центр, уровень большинства залов Нижнего Тагила был не очень, зато за одно — одно! — посещение, просили до 400 рублей. И это, когда в том же Екатеринбурге уже вовсю работали фитнес-клубы куда более высокого качества, где цена была вдвое ниже. Впрочем, нам это пошло на пользу: мы создали зал «на уровне» и могли спокойно установить цену гораздо ниже местной рыночной. Возможно, именно наше появление повлияло на других участников рынка, и сейчас цены пришли к разумным значениям.

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Один из главных факторов выбора тренажёрного зала — его расположение, а это — одна из главных проблем в Нижнем Тагиле. Найти место в центре города оказалось очень непросто. Если тебе нужна площадь больше тысячи квадратных метров, предложений будет много, но все они на окраине или в промзоне, в каком-нибудь производственном помещении. Но это не вариант, хотя бы потому что гораздо удобнее ехать не куда-то в ангар на краю города — а в центр, в новое современное здание, с удобной парковкой.

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Все хотят на тебе заработать

Тут всё логично: ты хочешь заработать, и на тебе хотят заработать. Когда «Халк» занял площадь в ТЦ «Квадрат» на Пархоменко, нам по проекту понадобилось изменить систему освещения, чтобы грамотно разделить зоны ресепшена, душевых, раздевалок и всех залов. У меня образование по инженерной специальности, поэтому я примерно понимал, каким может быть экономное решение, но у подрядчика интереса в экономии не было, и он заломил цену почти в пять раз выше, заявив, что просто снесёт всю проводку и установит заново, а по-другому работать не будет. Видимо, рассуждал так: «У заказчика большая площадь в центре города, закупил дорогие тренажёры и оборудование, значит, и за это заплатит не глядя». Понадобились усилия, чтобы найти в Нижнем Тагиле специалистов, которые отработали на совесть.

Вникай в процессы, но не мешай людям работать

Отсюда следует правило — вникай во все процессы. Но это не значит, что надо у каждого стоять над душой и говорить, как и что ему делать. Например, мне нет смысла каждого из тренеров «Халка» контролировать — они сами по себе специалисты. Но ты должен понимать, что происходит в твоём деле на каждом уровне, и отслеживать результаты, чтобы вовремя сделать выводы и принимать решения.

Лучшая реклама — «популярные» клиенты

Лучшая реклама — это отзывы клиентов, сарафанное радио. Когда мы только открывались, первыми клиентами стали медийные личности с высокой активностью в соцсетях, которые регулярно делали посты о своих тренировках, а это привлекало их подписчиков. Сейчас в «Халке» занимаются многие випы Нижнего Тагила. Не буду перечислять их поимённо, но, когда читал ваш материал про самых богатых жителей города, отметил для себя, что человек двадцать из них ходят к нам в «Халк».

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Банкиры не разделяют твоих надежд на бизнес

Через девять месяцев после открытия «Халка» посетителей стало очень много, мы зарабатывали, развивались, открывали новые секции и поняли, что пришло время расширять площадь. Мы решили не обходиться только собственными средствами и по привычке за кредитом обратились в несколько банков. Их отказ — а точнее, пояснение — поставил нас в тупик: за отчётный год мы не показали прибыли, при том, что, если судить детально, по месяцам, мы хорошо развивались, и тенденция, очевидно, была положительная. Но, видимо, в банках не захотели вникать в детали — подошли к делу формально.

Фото: Мой бизнес Н.Тагил|Центр предпринимательства

Тогда мы обратились в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства — откровенно говоря, без особой надежды, так как это правительственная программа, а к подобным инициативам попросту принято скептически относиться. Но они удивили. Первый раз, когда нужно было заполнить форму, а мне это технически было не очень удобно, сотрудники фонда сами вызывались всё сделать, а после только согласовали со мной. При этом их не приходилось дёргать с вопросами «когда-когда» — они сами же первые позвонили. Второй раз: когда нужно было утвердить залог, а ответственное лицо от нас находилось в Перми. СОФПП не обязали нас, как следовало ожидать, везти наших «пермяков» к ним, а сами поехали туда, чтобы всё уладить. В итоге мы получили нужные 1,6 миллиона рублей. Когда такое было, чтобы правительственные учреждения сами были заинтересованы в том, чтобы решить твой вопрос? Но самое главное — в СОФПП, в отличие от банков, отнеслись к нам как к бизнес-партнёрам и изучили нашу деятельности с учётом её специфики.

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