Российский Минздрав разработал закон против ВИЧ-диссидентства
Сегодня, 10:47Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно законопроекту, в России могут запретить отрицание ВИЧ, отрицание связи между заражением ВИЧ-инфекцией и СПИДом, кроме того, речь идет об отрицании методов лечения и диагностики, пишут «Новые Известия».
Также Минздрав предлагает запретить призывы к отказу от лечения ВИЧ-инфекции. В министерстве подчеркивают, что отрицание ВИЧ ведет к состояниям, угрожающим жизни. В пояснительной записке сказано, что в соцсетях сейчас частные лица не ограничены в действиях по пропаганде ВИЧ-диссидентства. По данным исследований Минздрава, большинство случаев отказа от терапии связаны именно с отрицанием существования ВИЧ-инфекции.
Законопроект внесен в правительство и ожидает рассмотрения.
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