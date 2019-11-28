Российский Минздрав разработал закон против ВИЧ-диссидентства

Также Минздрав предлагает запретить призывы к отказу от лечения ВИЧ-инфекции. В министерстве подчеркивают, что отрицание ВИЧ ведет к состояниям, угрожающим жизни. В пояснительной записке сказано, что в соцсетях сейчас частные лица не ограничены в действиях по пропаганде ВИЧ-диссидентства. По данным исследований Минздрава, большинство случаев отказа от терапии связаны именно с отрицанием существования ВИЧ-инфекции.