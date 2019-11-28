Убрали, засыпали раствором. В Нижнем Тагиле ликвидировали свалку трупов животных
Сегодня, 12:20Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Мэрия Нижнего Тагила ликвидировала свалку с трупами собак, крупного рогатого скота и головами лошадей, обнаруженную в районе Рудника. Ветеринарная станция провела дезинфекцию территории.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказал TagilCity.ru помощник прокурора природоохранной прокуратуры Сергей Тюрин, администрация города ликвидировала свалку на прошлой неделе. Также он добавил, что отбор биоматериала для проверки на инфекции не осуществлялся, так как у трупов была высокая степень разложения.
Если бы свежие туши были, то отобрали бы. Поэтому просто убрали и засыпали раствором, сказал Тюрин.
Напомним, свалка с трупами скота была обнаружена 25 октября одним из местных жителей в районе Рудника. После публикаций в СМИ был организован выезд на место представителей природоохранной прокуратуры.
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