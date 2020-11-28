Осужденные уральской колонии пожаловались на массовое заболевание COVID-19

Вам могут писать все что угодно. У нас есть ежедневная сводка, она готовится по вечерам. Это учреждение, ИК-10, на протяжении всего периода показывало очень хорошие результаты в борьбе с эпидемией. Сейчас там нет заболевших,прокомментировали в пресс-службе.