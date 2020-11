Осужденные уральской колонии пожаловались на массовое заболевание COVID-19

Уральские заключенные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 10, рассказали, что у них происходит массовые заболевание коронавирусом.

Болеет большая часть исправительной колонии: в каждом отряде по 20 человек зараженных, имеющих симптомы COVID-19, но осужденным не предоставляют даже постельного режима, рассказал изданию Е1 источник, ознакомленный с ситуацией. В ИК-10 отсутствуют осужденные, заболевшие коронавирусом, ответили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области. Вам могут писать все что угодно. У нас есть ежедневная сводка, она готовится по вечерам. Это учреждение, ИК-10, на протяжении всего периода показывало очень хорошие результаты в борьбе с эпидемией. Сейчас там нет заболевших,прокомментировали в пресс-службе. Не исключено, что информация о массовых заражениях может являться провокацией, подчеркнули в ведомстве. В каждой колонии присутствует медицинская часть, где оказывается вся необходимая помощь. В случае, если осужденного осмотрел врач и пришел к выводу, что ему необходима госпитализация, больного увозят в медицинское учреждение, расположенное в исправительной колонии № 2. Если есть подозрение на коронавирус, но тест еще не взят, в колонии № 10, как и в любой другой, осужденный моментально изолируется,рассказали в ГУФСИН. Также не скрывается, что «ковидники» в колонии присутствуют в достаточном количестве, но они своевременно получают лечение: Количество заболевших мы не говорим, оно фиксируется и направляется в штаб. Это не больше, чем в летнее время. Ежедневно есть те, кто заболел, и те, кого выписали. Всего в период с апреля по ноябрь в колонии от COVID-19 скончался один осужденный. При этом осужденным, у которых выявляют ковид, никто не будет ставить другой диагноз. Их никто не заставляет выписывать раньше, чем они выздоровеют,подытожили в ГУФСИН. Напомним, 23 ноября стало известно, что в ГУФСИН Свердловской области опровергли запрет на посещение осужденных из-за пандемии коронавируса. Также это относится к ИК-13 в Нижнем Тагиле. Там отбывают наказание бывшие полицейские и сотрудники силовых структур. В ГУФСИН Свердловской области опровергли запрет на посещение осужденных

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter