Осужденные уральской колонии пожаловались на массовое заболевание COVID-19

Осужденные уральской колонии пожаловались на массовое заболевание COVID-19

Сегодня, 12:21Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Уральские заключенные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 10, рассказали, что у них происходит массовые заболевание коронавирусом.

Болеет большая часть исправительной колонии: в каждом отряде по 20 человек зараженных, имеющих симптомы COVID-19, но осужденным не предоставляют даже постельного режима, рассказал изданию Е1 источник, ознакомленный с ситуацией.

В ИК-10 отсутствуют осужденные, заболевшие коронавирусом, ответили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области.

Вам могут писать все что угодно. У нас есть ежедневная сводка, она готовится по вечерам. Это учреждение, ИК-10, на протяжении всего периода показывало очень хорошие результаты в борьбе с эпидемией. Сейчас там нет заболевших,прокомментировали в пресс-службе.

Не исключено, что информация о массовых заражениях может являться провокацией, подчеркнули в ведомстве. В каждой колонии присутствует медицинская часть, где оказывается вся необходимая помощь.

В случае, если осужденного осмотрел врач и пришел к выводу, что ему необходима госпитализация, больного увозят в медицинское учреждение, расположенное в исправительной колонии № 2.

Если есть подозрение на коронавирус, но тест еще не взят, в колонии № 10, как и в любой другой, осужденный моментально изолируется,рассказали в ГУФСИН.

Также не скрывается, что «ковидники» в колонии присутствуют в достаточном количестве, но они своевременно получают лечение:

Количество заболевших мы не говорим, оно фиксируется и направляется в штаб. Это не больше, чем в летнее время. Ежедневно есть те, кто заболел, и те, кого выписали.

Всего в период с апреля по ноябрь в колонии от COVID-19 скончался один осужденный.

При этом осужденным, у которых выявляют ковид, никто не будет ставить другой диагноз. Их никто не заставляет выписывать раньше, чем они выздоровеют,подытожили в ГУФСИН.

Напомним, 23 ноября стало известно, что в ГУФСИН Свердловской области опровергли запрет на посещение осужденных из-за пандемии коронавируса. Также это относится к ИК-13 в Нижнем Тагиле. Там отбывают наказание бывшие полицейские и сотрудники силовых структур.

Stories:
Коронавирус
Related news:
колонияГУФСИНисправительная колонияэпидемиякоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы