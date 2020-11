За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 18 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии инфекция была выявлена у 2 940 тагильчан. В Свердловской области за сутки зарегистрировали 390 случаев заболевания, всего с начала пандемии — 45 564. За сутки из медучреждений выписали 398 пациентов, всего выздоровели 37 775 свердловчан. С 27 по 28 ноября скончались десять человек, всего зарегистрировано 1 007 летальных случаев.

