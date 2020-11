Российское экологическое движение обратилось к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с инициативой создать «экологического омбудсмена».

Обращение написали представители Российского экологического движения, пишет ИА «Уральский меридиан». Согласно документу, институт «Уполномоченного по защите прав на экологически безопасную среду» будет заниматься вопросами экологического взаимодействия между правительством, предприятиями и рядовыми гражданами. По мнению РЭД, текущая ситуация требует изменений. Следует создать взаимодействие между ведомствами, организациями и людьми, чтобы ускорить решение важнейших вопросов. Photo: ИА «Уральский меридиан»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter