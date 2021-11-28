Борьба за санзону ЕВРАЗа и невыполненное предписание. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

На прошедшей наделе главным в экоповестке Нижнего Тагила стал ЕВРАЗ НТМК. Во-первых, предприятие не выполнило предписание Росприроднадзора в сфере охраны воздуха. Во-вторых, девять тагильчан продолжают бороться в суде за определение санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК. Подробнее читайте в экоитогах TagilCity.ru.

В середине ноября Росприроднадзор провел внеплановую проверку на ЕВРАЗ НТМК. Оказалось, что главный загрязнитель Нижнего Тагила не выполнил выданные ранее предписания в области охраны атмосферного воздуха. Теперь предприятию грозит штраф до одного миллиона рублей. Кстати, ЕВРАЗ НТМК не только главный загрязнитель, но и главный нарушитель в городе. В 2020 году Росприроднадзор нашел на комбинате 13 нарушений природоохранного законодательства. Впрочем ЕВРАЗ в таких случаях предпочитает отделываться штрафами. ЕВРАЗ НТМК не выполнил предписания Росприроднадзора по охране воздуха в Нижнем Тагиле Похоже, что тагильчан перестала устраивать ситуация с отсутствием санитарно-защитной зоны у ЕВРАЗ НТМК, которую предприятие обещало установить аж в конце 2020 года. Девять жителей города подали кассационную жалобу, так как их не устроила отмена нижестоящим судом предписания Роспотребнадзора к ЕВРАЗ НТМК «убрать» из предполагаемой СЗЗ жилые дома и соцобъекты. Также тагильчане опровергают вывод суда о недоказанности наличия в санитарной зоне жилой застройки. Тагильчане продолжают бороться за определение санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК Пока одни выдают предписание, а другие борются в суде, где-то наказание уже достигло виновного. Суд Верхней Пышмы огласил обвинительный приговор генеральному директору птицефабрики «Среднеуральская» Максиму Максимову, обвиняемому в загрязнении окружающей среды. Однако наказание, по мнению экологов, оказалось слишком мягким — штраф в 150 тысяч рублей за загрязненный пометом земельный участок в восемь тысяч гектаров. Директор среднеуральской птицефабрики признан виновным в загрязнении окружающей среды

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