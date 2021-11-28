Борьба за санзону ЕВРАЗа и невыполненное предписание. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Борьба за санзону ЕВРАЗа и невыполненное предписание. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Борьба за санзону ЕВРАЗа и невыполненное предписание. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:30Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
На прошедшей наделе главным в экоповестке Нижнего Тагила стал ЕВРАЗ НТМК. Во-первых, предприятие не выполнило предписание Росприроднадзора в сфере охраны воздуха. Во-вторых, девять тагильчан продолжают бороться в суде за определение санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК. Подробнее читайте в экоитогах TagilCity.ru.

В середине ноября Росприроднадзор провел внеплановую проверку на ЕВРАЗ НТМК. Оказалось, что главный загрязнитель Нижнего Тагила не выполнил выданные ранее предписания в области охраны атмосферного воздуха. Теперь предприятию грозит штраф до одного миллиона рублей. Кстати, ЕВРАЗ НТМК не только главный загрязнитель, но и главный нарушитель в городе. В 2020 году Росприроднадзор нашел на комбинате 13 нарушений природоохранного законодательства. Впрочем ЕВРАЗ в таких случаях предпочитает отделываться штрафами.

Похоже, что тагильчан перестала устраивать ситуация с отсутствием санитарно-защитной зоны у ЕВРАЗ НТМК, которую предприятие обещало установить аж в конце 2020 года. Девять жителей города подали кассационную жалобу, так как их не устроила отмена нижестоящим судом предписания Роспотребнадзора к ЕВРАЗ НТМК «убрать» из предполагаемой СЗЗ жилые дома и соцобъекты. Также тагильчане опровергают вывод суда о недоказанности наличия в санитарной зоне жилой застройки.

Пока одни выдают предписание, а другие борются в суде, где-то наказание уже достигло виновного. Суд Верхней Пышмы огласил обвинительный приговор генеральному директору птицефабрики «Среднеуральская» Максиму Максимову, обвиняемому в загрязнении окружающей среды. Однако наказание, по мнению экологов, оказалось слишком мягким — штраф в 150 тысяч рублей за загрязненный пометом земельный участок в восемь тысяч гектаров.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
экологияЕВРАЗ НТМКНижний Тагилитоги недели
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы