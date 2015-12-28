Минздрав: программа диспансеризации будет продолжена

Внедрение информационных технологий в деятельность медицинских учреждений - неотъемлемое условие качественного функционирования современной системы здравоохранения. Именно поэтому с 2011 года на информатизацию отрасли выделено более 31 млрд рублей. Поставленная цель - создать общие базы данных, информационные системы учета финансово-хозяйственной деятельности и документооборота медицинских учреждений, интегрированные с федеральными сервисами, а также автоматизировать все лечебно-диагностические процессы в медицинских и смежных организациях. Но главное - персонифицировать медицинскую помощь, сделать ее более эффективной и доступной для пациентов.

Система активно развивается и, в зависимости от региона, уже предоставляет возможность электронной записи к врачу, и электронные медицинские карты и даже рецепты, а онлайн-сервис «Личный кабинет застрахованного», который до 2017 года должен появиться по всей стране, в числе других важных опций позволяет человеку регулярно узнавать об объеме полученной медпомощи и реальной стоимости оказанных медицинских услуг во всех организациях, работающих в системе ОМС. Последнее, как выяснилось, является мощным контролирующим ресурсом.

Система информирования застрахованных лиц об оказанных медицинских услугах и их стоимости масштабно заработала в России с 1 сентября 2015 года, а вскоре в ряде регионов стали фиксироваться жалобы граждан на приписки со стороны медицинских организаций о неполученных по факту медицинских услугах.

Так, тысячи москвичей обнаружили в своих «личных кабинетах» информацию о якобы оказанных им медуслугах в различных учреждениях столицы - физиопроцедурах, прививках, диспансерных осмотрах - которые в реальности они не получали.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, поручила Федеральному фонду обязательного медицинского страхования проверить информацию о приписках. И вскоре проведенная фондом инспекция подтвердила обоснованность жалоб москвичей. Сотрудники Контрольно-ревизионного управления Федерального фонда ОМС, которые выборочно проверили первичные медицинские документы по 453 сигналам граждан, об оплаченных страховщиками 2 367 медицинских услугах, якобы оказанных в 9 медицинских организациях столицы, нашли серьезные нарушения. В ряде медучреждений проверяющим не смогли предоставить медицинские карты пациентов, а в большой части имеющихся не оказалось записей, подтверждающих оказание соответствующих медуслуг. Приписки обернулись санкциями более чем на 2 млн рублей. ФФОМС намерен продолжить проверки силами своих территориальных подразделений, а Минздрав собирается тщательно проанализировать их результаты.

Комментируя ситуацию, вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников выразил мнение, что причиной возникновения массовых приписок стал план Минздрава по диспансеризации, якобы спускаемый сверху поликлиникам, и предложил неожиданный выход: ограничить действие полиса ОМС тремя годами и продлевать его только при обязательном условии прохождения диспансеризацию.

Последнее предложение, впрочем, уже вызвало возражения ряда экспертов, указавших на то, что ограничение прав граждан на пользование базовым набором медицинских услуг, предоставляемых через государственную программу Обязательного медицинского страхования, является сомнительным как в моральном, так и в юридическом плане.

Кроме того, формальное требование прохождения диспансеризации может создать условия для формального же отношения к ней как самих граждан, так и медперсонала. В ситуациях, когда опоздание с прохождением диспансеризации станет препятствием для получения необходимых гражданину медицинских услуг, предотвратить вал приписок и фиктивных обследований, по мнению экспертов, станет просто невозможно.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала пагубную практику подтасовок данных инерцией советской медицины. По ее мнению, именно дальнейшее информирование граждан об оказанных медуслугах в интернете станет большим шагом к открытости расходования средств на медицину.

Только таким образом мы можем очистить систему от вранья, от этих приписок, которые являются просто бедой уверена министр.

А вот связи приписок с диспансеризацией в Минздраве не усматривают. При «правильной организации процесса диспансеризации, а также привлечения населения к диспансеризации через региональные СМИ, работу с организованными коллективами, мотивирование работодателей, необходимость какого-либо искажения реальной картины обращаемости за данной медицинской услугой не имеется», убеждены в ведомстве. И пример многих регионов, в которых успешно организована работа по программе диспансеризации населения, подтверждает, что дело не в планах и нормативах.

С проблемой приписок мы сталкивались в 2013 году. Это был первый год осуществления программы, когда необходимые регламентирующие документы по диспансеризации регионы получили лишь к маю. Однако сегодня ситуация принципиально иная, - поясняет главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» Юрий Мальшин. - У врачей нет никакой необходимости заниматься приписками и искажать цифры. Существует общий объем выделяемого финансирования, в том числе и на диспансеризацию, однако при подсчете подушевого финансирования эти деньги не выделяются отдельно, а «растворяются» в общем бюджете - то есть поликлиника получает средства, исходя из количества прикрепленных к ней пациентов, а не за перечень оказанных услуг. Также очень серьезно нашу отчетность по оказанным услугам проверяют страховые компании, которые не хотят платить деньги за воздух. Их представители вполне могут позвонить пациенту и поинтересоваться, какие процедуры, в каком объеме и когда он получал.

Говоря о том, как в регионе осуществляется программа диспансеризации, Юрий Мальшин отмечает, что многое зависит от укомплектованности медицинских учреждений кадрами. В медучреждениях города, где функционируют отделения медицинской профилактики, работа налажена очень четко. Пациент имеет возможность сдать необходимые анализы, пройти ЭКГ, ему сразу же определяют группу здоровья, оформляют документы, дают рекомендации, при необходимости направляют к специалисту. Там, где кабинетов медицинской профилактики нет, в сельской местности, процесс идет сложнее. Особенно непросто обстоят дела в населенных пунктах, из которых люди выезжают на работу в город.

Есть, например, у нас Большечерниговская ЦРБ, к которой прикреплены около 20 тыс. человек, - пояснил Юрий Мальшин. - Диспансеризацию там прошли 56% от числа тех, кто должен был пройти осмотр. Но главврач не уволен, не наказан рублем. И приписками не занимается. Здесь задача - путем информационной и просветительской деятельности привлечь на диспансеризацию большее число жителей.

Но главное, подчеркивает Мальшин, удалось поменять отношение к диспансеризации самих врачей.

Новое всегда приживается сложно, особенно, если оно несет для человека дополнительную рабочую нагрузку. - считает доктор Мальшин. - Но это уже пройденный этап. Если говорить о ходе программы, в Самарской области, то к 2013 году у нас есть претензии. В 2014 году, на мой взгляд, происходило становление системы, а сегодня, в 2015-м году, мы озабочены не количеством пришедших на диспансеризацию пациентов, а качеством проведенного осмотра. Какой смысл в выполнении плана на условные 150% процентов, когда мы не видим работы специалиста с факторами риска? Особое внимание обращаем на процент выявляемости заболеваний, на количество пациентов, направленных на углубленное обследование. В связи с этим очень интересно будет посмотреть на итоговые показатели 2015 года.

В качестве основной проблемы, с которой повсеместно сталкиваются медики, эксперты называют нежелание россиян заботиться о собственном здоровье. Несмотря на то, что диспансеризации дан «зеленый свет» и ее прохождение сделано максимально удобным для пациентов, которым предоставляется возможность пройти обследование без ожидания в очередях, в удобное время и даже в выходные дни, люди не торопятся к врачам.

Мы наблюдаем парадоксальную ситуацию, - рассказывает Юрий Мальшин. - Медики сидят и ждут пациентов, чтобы совершенно бесплатно повести комплексный осмотр, а люди не приходят.

По мнению главного терапевта Тулы Татьяны Гумовой, иногда это связано с позицией работодателей, которые, несмотря на существующие законодательные рекомендации, не горят желанием отпускать работников с работы, а иногда - с отказом самих людей потратить время на профилактический осмотр в силу непониманием важности раннего распознавания болезней.

Диспансеризация - это право человека бесплатно пройти углубленный медицинский осмотр. Государство финансирует его, считая важнейшим фактором заботы о здоровье гражданина. Я вообще считаю этот проект прорывом в нашем здравоохранении, который будет иметь накопительный и длительный положительный эффект, - заявила Татьяна Гумова. - Только с начала года более 200 тыс. жителей Тулы прошли диспансерный осмотр, на второй этап, с целью дополнительного обследования, были приглашены более 79 тыс. человек. Во время осмотров нам удалось выявить более 69 тыс. пациентов, имеющих сердечнососудистые заболевания и ранее не наблюдавшихся у врачей, из них 55,7 тыс. были поставлены на учет. Мы выявляем онкологию на ранних стадиях, когда многие ее виды поддаются лечению. Безусловно, необходимо больше внимания уделять информированию населения о целях и значимости этих осмотров. Должен произойти определенный поворот в сознании людей, за которым последует понимание того, что забота о здоровье - задача, над которой врачи и пациенты должны работать сообща.

Проблема низкой мотивации россиян к диспансеризации специалистам хорошо известна. По этому показателю Россия стоит наравне с Африкой. Россиянам необходимо буквально прививать привычку проходить медосмотры. А возможно, и стимулировать их к этому. Сегодня Минздрав России совместно с ФФОМС реализует проект по оптимизации функций страховых медицинских организаций и внедрению страховых принципов в систему ОМС. В рамках проекта будет оцениваться ответственность за свое здоровье каждого застрахованного. Впрочем, успокаивают в ведомстве, результаты этого анализа не будут сказываться на предоставлении услуг в рамках программы ОМС, а могут учитываться лишь для дифференцированной оплаты услуг страховых продуктов за рамками гарантированного ОМС объема медицинской помощи. А вот над системой поощрения для ответственных пациентов в министерстве задумались всерьез. Тем, кто следит за своим здоровьем, регулярно проходит диспансеризацию и иные медосмотры, ведомство планирует, помимо базового набора медицинских услуг, предоставлять пакеты дополнительных гарантий.

Минздрав констатирует: курс на диспансеризацию, проводимый в интересах населения России, будет продолжен. Основное объяснение этому содержится в цифрах статистики.

В данный момент диспансеризацией уже охвачена почти половина населения страны - более 75 млн человек. Данные осмотров показали, что каждый двенадцатый взрослый россиянин (1,6 млн человек) болен сердечнососудистыми заболеваниями, а каждый сотый (почти 200 тыс. человек) имеет хронические бронхо-легочные заболевания. Более 100 тыс. человек страдают сахарным диабетом. И что особенно важно: проведение диспансерных осмотров позволило значительно повысить выявляемость онкологических заболеваний. В 72% от всех случаев рак удалось обнаружить на I-II стадиях, тогда как в целом на ранних стадиях диагностируется пока только около 51% опухолей.

Только при раках репродуктивной сферы у женщин это позволило сохранить 15 тыс. жизней. В 2014 году в 1,7 раз выявлено больше опухолей желудочно-кишечного тракта, женских половых органов и почки. Проведенная комплексная работа позволила достичь наиболее низких за всю историю России показателей детской и материнской смертности.