Молодых и активных жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в конкурсе видеороликов о ЗОЖ. Главный приз - 75 000 рублей (ФОТО)

Цели конкурса проекта «Моя альтернатива» – мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни. Кроме того, молодежь может поделиться своими способами провести приятно и полезно свое свободное время.

Национальный молодежный проект «Моя альтернатива» - это призыв к молодым людям отказаться от табака и алкоголя, от вредных привычек в пользу здоровых и активных форм отдыха. За три года существования конкурса мы увидели огромное количество сюжетов из разных уголков России, где ребята сделали свой выбор, нашли «свою альтернативу». Для них здоровый образ жизни - не казённая фраза из телевизора, а насыщенная, полноценная активная жизнь. И таких молодых людей становится всё больше. Это ободряет и вселяет уверенность, что нам, наконец, удастся переломить печальную тенденцию последних десятилетий, когда каждое последующее поколение имело худший потенциал здоровья по сравнению с предыдущим. Надеюсь, что новое поколение России будет здоровее и благополучнее предыдущего. Желаю всем участникам конкурса здоровья и удачи в конкурсе говорит Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.

Примечательно, что в конкурсе могут участвовать любые желающие от 16 до 35 лет. Заявки принимаются до 14 февраля. Победители Конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями:

• I место (1 победитель) – 75 000 рублей,

• II место (2 победителя) – 50 000 рублей (каждому),

• III место (2 победителя) – 30 000 рублей (каждому).

(В сумму всех денежных премий включены налоги).

Подробности об участии в Конкурсе на сайте www.ligazn.ru

Нижнему Тагилу и его молодежи тоже есть чем гордиться: в городе уже много лет проводятся игры КВН, есть целое движение WORKOUT и множество других ребят, которые выбирают здоровый и интересный образ жизни. Поэтому всем ребятам стоит подготовиться, подать заявки и, конечно, быть уверенными в поддержке от жителей Нижнего Тагила в народном голосовании, которое пройдет с 29 февраля по 3 апреля 2016 года.