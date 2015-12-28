Свердловская область попала в список «малопьющих»

Авторы исследования использовали шесть показателей: число больных алкоголизмом и алкогольными психозами, смертность от алкогольных отравлений, преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, объемы продажи водки, объемы продажи пива и действенность алкогольного законодательства в субъектах РФ. Показатели рассчитывались на 100 тыс. населения. По каждому из базовых критериев, пользуясь данными открытых источников и ведомственной статистики, аналитики центра составили таблицу, ранжирующую регионы от самого благополучного до наиболее проблемного. Свердловская область – на 20 месте. В лидерах – Чечня, Ингушетия и Дагестан, четвертое и пятое места – у Москвы и Санкт-Петербурга. Последнее 85 место заняла Еврейская автономная область.

По словам Олега Забродина, главного нарколога Свердловской области, больных алкоголизмом в регионе – около 35 тыс. чел. Это вдвое меньше, чем в среднем по России. Также под наблюдением врачей психиатров-наркологов находится около 9 тыс. наркозависимых граждан. Среди них уменьшается число зависимых от героина, но растет количество потребителей синтетических наркотиков. Почти все эти наркотики распространяются через Интернет и доступны даже для школьников. Главный нарколог полагает, впрочем, что оснований для паники нет.

Употребление синтетических наркотиков приводит к психическим расстройствам, нередко – к передозировке и смертельным исходам, – говорит Олег Забродин. – По данным областного центра острых отравлений, за 2010-2015 гг. количество несмертельных отравлений от «синтетики» выросло в шесть раз. Это пугает. Но я считаю, что в ближайшее время их должно стать гораздо меньше. Поскольку наркотики, которые быстро приводят к смерти и психическим расстройствам, нарушают сам принцип наркорынка. Это значит, что они не смогут ужиться ни в России, ни в других странах.

ФСКН, которая преследует изготовителей кустарных наркотиков, подтверждает, что на смену дезоморфиновым препаратам пришли синтетические. Однако наркополицейские считают, что бороться с их распространением труднее. В планах ведомства – создать центры фармакологических экспертиз для новых психоактивных веществ, не внесенных пока в перечни федеральной службы. Юрий Моржерин, замдиректора по науке Химико-технологического института УрФУ, проводящего экспертизы, подтверждает: новые синтетические вещества появляются на рынке быстрее, чем ФКСН успевает их регистрировать. В этом смысле у Свердловской области наработан богатый опыт: регион лидирует по числу судебных приговоров в связи с распространением смесей JWH и синтетических каннабиоидов (1248 или 16,9% от общего числа в России в 2014 г.)

По данным главного нарколога региона, в 2015 г. Свердловская область закупила для химико-токсикологических лабораторий аналитические комплексы, способные определять наркотические вещества в биологических жидкостях на базе газового хроматографа с масс-селективным детектором. Сегодня в области функционирует шесть лабораторий – по одной в каждом управленческом округе.

Одновременно проводятся мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ учащимися школ и вузов (с 2010 г. организовано тестирование с ежегодным охватом до 160 тыс. чел.). В 2016 г. наркологическая служба области планирует проводить медицинские осмотры учащихся образовательных учреждений в комплексе с иммунохроматографическим исследованием биосред на наличие психоактивных веществ.

С 2012 г. в регионе работает ГАУЗ СО «Наркологический реабилитационный центр «Урал без наркотиков», призванный оказывать наркологическую и психологическую помощь жителям Екатеринбурга и Свердловской области и заниматься реабилитацией наркозависимых. За минувшие три года появилось два филиала центра в Карпинске и Каменске-Уральском и три амбулаторных мотивационно-консультативных реабилитационных отделения для наркологических больных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.