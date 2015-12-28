Трое екатеринбуржцев вернулись из отпуска с лихорадкой денге

По словам заболевших, на отдыхе их искусали насекомые. Лабораторные исследования подтвердили опасения врачей — у троих туристов нашли вирусную инфекцию. В Роспотребнадзоре отмечают, что лихорадка денге — это распространенная в мире вирусная инфекция, переносчиком которой являются комары. В первые дни болезнь может протекать бессимптомно, но затем у покусанных людей появляются высыпания на коже, увеличиваются лимфоузлы, появляются суставные и мышечные боли, тошнота и рвота.

Вирус проникает в организм человека через кожу в месте укуса комара, вызывая болезнь, которая может иметь острое начало с постоянной лихорадкой, температурой до 38-40°С в течение нескольких дней, ознобом, головной болью, давящей болью в глазах.