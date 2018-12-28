Более тонны опасного мяса уничтожено в Екатеринбурге

На улице Технической в Екатеринбурге в одном из остановочных комплексов находилось 7 торговых точек, осуществлявших незаконную торговлю мясом. Владельцы не соблюдали температурный режим хранения, у них отсутствовали необходимые документы, которые удостоверяли безопасность продукции для человека.