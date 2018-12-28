Более тонны опасного мяса уничтожено в Екатеринбурге
Сегодня, 08:00Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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В столице Свердловской области были обнаружены точки, торгующие мясом с нарушениями санитарных норм и требований законодательства. Конфискованное мясо в результате уничтожили.
Сюжеты: Екатеринбург
На улице Технической в Екатеринбурге в одном из остановочных комплексов находилось 7 торговых точек, осуществлявших незаконную торговлю мясом. Владельцы не соблюдали температурный режим хранения, у них отсутствовали необходимые документы, которые удостоверяли безопасность продукции для человека.
Специалисты Россельхознадзора изъяли опасную продукцию, владельцы привлечены к административной ответственности. Обнаруженное в количестве 1 163 килограмма мясо уничтожили, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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