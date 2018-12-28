Отнеслись по-свински: кафе «Три поросёнка» на Серовском тракте торговало просрочкой
Сегодня, 09:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Кафе «Три поросёнка», находящееся на 28-м километре Серовского тракта, кормило посетителей просроченной продукцией. Ситуация вскрылась по результатам проверки санитарных врачей.
Среди ассортимента, который предлагался посетителям кафе, имелась продукция с истёкшим сроком годности. Сотрудники заведения не соблюдали правила личной гигиены и нарушали правила мытья посуды. Также в производственных помещениях отсутствовали условия для полноценной вентиляции, ремонт в здании производился несвоевременно и не в полном объёме.
Владелец кафе заплатит штраф в размере 10 тыс. рублей, как должностное лицо. Кроме того, в адрес юридического лица ООО «Урожай 1» выдано представление об устранении выявленных нарушений, сообщает «Облгазета».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей