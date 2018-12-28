Отнеслись по-свински: кафе «Три поросёнка» на Серовском тракте торговало просрочкой

Среди ассортимента, который предлагался посетителям кафе, имелась продукция с истёкшим сроком годности. Сотрудники заведения не соблюдали правила личной гигиены и нарушали правила мытья посуды. Также в производственных помещениях отсутствовали условия для полноценной вентиляции, ремонт в здании производился несвоевременно и не в полном объёме.