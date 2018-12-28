Среднеуральская птицефабрика заплатит 14 млн рублей за куриный помет в лесничестве

В Свердловской области Росприроднадзор выступил в суде с исковым заявлением к «Птицефабрике Среднеуральская». Сумма исковых требований составила 14 млн рублей.

Судом установлено, что в ходе выездной внеплановой проверки Росприроднадзора предприятие уличено в нарушении природоохранного законодательства, в частности, птицефабрика осуществляла размещение отходов производства (куриного помета) на территории «Березовского лесничества».

Пробы помета были направлены на экспертизу, которая показала превышение в них вредных веществ, что несет существенный вред почве и экологии. Размер ущерба оценен в 14 млн рублей.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования истца в полном объеме и постановил взыскать с «Птицефабрики Среднеуральская» 14,5 млн рублей, а также судебные издержки в размере 95 тысяч рублей.

1 Рейтинг предприятий АПК Свердловской области: 53 млрд выручки при нарушениях, штрафах Фото Агропромышленный комплекс Свердловской области в 2017 году выручил 53 миллиарда рублей. При этом только у ТОП-10 лидеров были зафиксированы 680 нарушений.

Ранее исковых требований в адрес предприятия от контролирующих органов не поступало. Однако во время проверок на «Птицефабрике Среднеуральская» были выявлены нарушения Росприроднадзором и Россельхознадзором. В том числе, был установлен факт загрязнения болота в лесах региона отходами производства. В 2017 году на предприятии выявлено 4 нарушения.