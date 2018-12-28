Среднеуральская птицефабрика заплатит 14 млн рублей за куриный помет в лесничестве
ООО «Птицефабрика Среднеуральская» в Свердловской области по иску Росприроднадзора заплатит 14 млн рублей за загрязнение окружающей среды.
В Свердловской области Росприроднадзор выступил в суде с исковым заявлением к «Птицефабрике Среднеуральская». Сумма исковых требований составила 14 млн рублей.
Судом установлено, что в ходе выездной внеплановой проверки Росприроднадзора предприятие уличено в нарушении природоохранного законодательства, в частности, птицефабрика осуществляла размещение отходов производства (куриного помета) на территории «Березовского лесничества».
Пробы помета были направлены на экспертизу, которая показала превышение в них вредных веществ, что несет существенный вред почве и экологии. Размер ущерба оценен в 14 млн рублей.
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования истца в полном объеме и постановил взыскать с «Птицефабрики Среднеуральская» 14,5 млн рублей, а также судебные издержки в размере 95 тысяч рублей.
Ранее исковых требований в адрес предприятия от контролирующих органов не поступало. Однако во время проверок на «Птицефабрике Среднеуральская» были выявлены нарушения Росприроднадзором и Россельхознадзором. В том числе, был установлен факт загрязнения болота в лесах региона отходами производства. В 2017 году на предприятии выявлено 4 нарушения.
ООО «Птицефабрика Среднеуральская» в 2017 году вошла в ТОП-10 по убыткам среди предприятий АПК Свердловской области. Доход предприятия в 2017 году составил 1,4 млрд рублей.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости