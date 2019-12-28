Синоптики предупреждают тагильчан о метелях и сильном снеге 28 декабря
Сегодня, 08:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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28 декабря в Нижнем Тагиле, по данным «Уральского УГМС», ожидается ухудшение погодных условий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из-за прохождения циклона возможен сильный снег и метели. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Повышен риск возникновения ЧС в сферах жизнеобеспечения города, руководителям ЖКХ и предприятий рекомендовано принять меры по недопущению аварийных ситуаций.
Напомним, в эти выходные синоптики обещают похолодание. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до -25 градусов, днем -9…-12 градусов.
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