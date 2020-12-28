Фельдшеры поликлиники № 4 в Нижнем Тагиле будут ездить к пациентам на новом авто

Сделано это было с целью того, чтобы врачи имели возможность оперативно приезжать к пациентам. Транспортное средство, отметил вице-президент торгово-промышленной палаты города Олег Полевщиков, было выделено вместе с водителем, сообщает ТК «Телекон».