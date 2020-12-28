Фельдшеры поликлиники № 4 в Нижнем Тагиле будут ездить к пациентам на новом авто

Фельдшеры поликлиники № 4 в Нижнем Тагиле будут ездить к пациентам на новом авто

Сегодня, 19:45Здоровье и экологияPhoto: ТК «Телекон»
В Нижнем Тагиле местная торгово-промышленная палата предоставила автомобиль фельдшерам поликлиники № 4.

Сделано это было с целью того, чтобы врачи имели возможность оперативно приезжать к пациентам. Транспортное средство, отметил вице-президент торгово-промышленной палаты города Олег Полевщиков, было выделено вместе с водителем, сообщает ТК «Телекон».

К своей работе водитель «Лады» приступил с прошлой недели. На данный момент график работы автомобиля согласован с администрацией медучреждения до 11 января.

Напомним, в середине декабря стало известно, что в автопарк Алапаевской станции скорой медицинской помощи поступили четыре новых автомобиля стоимостью более 13 миллионов рублей.

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