Фельдшеры поликлиники № 4 в Нижнем Тагиле будут ездить к пациентам на новом авто

Сделано это было с целью того, чтобы врачи имели возможность оперативно приезжать к пациентам. Транспортное средство, отметил вице-президент торгово-промышленной палаты города Олег Полевщиков, было выделено вместе с водителем, сообщает ТК «Телекон».
К своей работе водитель «Лады» приступил с прошлой недели. На данный момент график работы автомобиля согласован с администрацией медучреждения до 11 января.
Напомним, в середине декабря стало известно, что в автопарк Алапаевской станции скорой медицинской помощи поступили четыре новых автомобиля стоимостью более 13 миллионов рублей.