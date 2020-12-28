В Нижнем Тагиле полностью сданы новые контейнерные площадки

В Нижнем Тагиле полностью сданы новые контейнерные площадки

Сегодня, 14:44Здоровье и экологияPhoto: Пресс-служба АО «Облкоммунэнерго»
В рамках концессионного соглашения АО «Облкоммунэнерго» передало Нижнему Тагилу 173 площадки накопления ТБО, сообщает пресс-служба компании.

По условиям концессии предприятие должно было построить 191 площадку. 18 из них сдали досрочно, в конце прошлого года. На монтаж площадок и закупку контейнеров было потрачено около 30 миллионов рублей.

Большая часть площадок находится в частных секторах Нижнего Тагила (Девятый поселок, Ключики, Рудник, Выя, Старатель), 34 установили в сельских поселениях ГГО, 14 — возле учреждений образования. Все площадки передали в собственность муниципалитету.

Мы будем следить за чистотой и порядком на площадках. Вывоз мусора — обязанность оператора по обращению с ТКО,пояснил начальник управления строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО AO «Облкоммунэнерго» Илья Дедюхин.

Адреса размещения новых площадок были согласованы с администрацией Нижнего Тагила. При определении мест установки контейнеров, специалисты компании провели тщательную работу.

Stories:
Нижний Тагил
контейнерыНижний ТагилТКО
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы