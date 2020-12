В Нижнем Тагиле полностью сданы новые контейнерные площадки

В рамках концессионного соглашения АО «Облкоммунэнерго» передало Нижнему Тагилу 173 площадки накопления ТБО, сообщает пресс-служба компании.

По условиям концессии предприятие должно было построить 191 площадку. 18 из них сдали досрочно, в конце прошлого года. На монтаж площадок и закупку контейнеров было потрачено около 30 миллионов рублей. Большая часть площадок находится в частных секторах Нижнего Тагила (Девятый поселок, Ключики, Рудник, Выя, Старатель), 34 установили в сельских поселениях ГГО, 14 — возле учреждений образования. Все площадки передали в собственность муниципалитету. Мы будем следить за чистотой и порядком на площадках. Вывоз мусора — обязанность оператора по обращению с ТКО,пояснил начальник управления строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО AO «Облкоммунэнерго» Илья Дедюхин. Адреса размещения новых площадок были согласованы с администрацией Нижнего Тагила. При определении мест установки контейнеров, специалисты компании провели тщательную работу.

