В Свердловской области в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют до -38 градусов

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра в новогоднюю ночь в Свердловской области похолодает до -38 градусов.

28 декабря с европейской территории России на Урал пришел циклон, который принес выхоложенный арктический воздух, сообщает главный синоптик учреждения Галина Шепоренко. В последние дни этого года и в первые дни нового ожидаются морозы от -27 до -32 градусов, при этом не будет значительных осадков. На севере и востоке региона прогнозируют до -38 градусов, днем от -21 до -26 градусов. В Нижнем Тагиле 31 декабря будет -27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -31 градуса. По данным Уралгидрометцентра мороз ослабеет до -16 градусов только к 3 января.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter