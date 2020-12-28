В Свердловской области в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют до -38 градусов

В Свердловской области в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют до -38 градусов

Сегодня, 11:16Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра в новогоднюю ночь в Свердловской области похолодает до -38 градусов.

28 декабря с европейской территории России на Урал пришел циклон, который принес выхоложенный арктический воздух, сообщает главный синоптик учреждения Галина Шепоренко.

В последние дни этого года и в первые дни нового ожидаются морозы от -27 до -32 градусов, при этом не будет значительных осадков. На севере и востоке региона прогнозируют до -38 градусов, днем от -21 до -26 градусов.

В Нижнем Тагиле 31 декабря будет -27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -31 градуса.

По данным Уралгидрометцентра мороз ослабеет до -16 градусов только к 3 января.

Свердловская областьпогодаморозы
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