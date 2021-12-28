37 свалок ликвидировано в Серове за две недели декабря

37 свалок ликвидировано в Серове за две недели декабря
37 свалок ликвидировано в Серове за две недели декабря
Сегодня, 14:17Здоровье и экологияФото: Пресс-служба компании «Рифей»
За вторую половину декабря в Серове ликвидировано 37 свалок. Общий объем вывезенного мусора составляет 1,3 тысячи кубометров. Все свалки находились около мест накопления ТКО.

Согласно законодательству, собственник земельного участка имеет 30 дней для ликвидации нарушений размещения твердых коммунальных отходов. Только после этого региональный оператор может расчистить территорию, сообщили в ООО «Компания «Рифей».

На сегодняшний день, по словам исполнительного директора компании Федора Потапова, уже ликвидированы все свалки, по которым в начале ноября 2021 года были составлены акты. В общей сложности вывезено более 40 ломовозов с отходами, уточнил он.

По всем вопросам, касающимся вывоза ТКО, можно обратиться на горячую линию 8-800-234-02-43, а также по телефону диспетчерской службы в Нижнем Тагиле +7 (34-35) 36-33-77, добавили в компании.

Фото:Пресс-служба компании «Рифей»

Серовмусорвывоз мусораРифей
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