«Бережливая» поликлиника открылась для детей на Руднике в Нижнем Тагиле

«Бережливая» поликлиника открылась для детей на Руднике в Нижнем Тагиле
«Бережливая» поликлиника открылась для детей на Руднике в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:01Здоровье и экологияФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Филиал Детской городской больницы открылся на улице Московская, 10 в Нижнем Тагиле. Он получил статус «бережливого» и уже принял первых пациентов.

Ремонт в помещениях был проведен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области». Кабинеты были перепланированы, заменена система отопления, смонтирована новая проводка и система канализации.

На данный момент для пациентов работает фильтр. Это специальный кабинет, куда направляются дети с симптомами вирусных заболеваний. Также внутри было расширено пространство и увеличены проходы для создания комфорта для детей с ограниченными возможностями. В поликлинике есть и шагающий подъемник, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Всего стоимость работ составила 4,4 миллиона рублей.

Этого события жители Рудника ждали давно, отметил главный врач ДГБ Дмитрий Клейменов.

Наша основная задача — сохранить оказание первичной медицинской помощи в отдаленных территориях: Рудник, поселок Северный, микрорайон Малая Кушва, чтобы родителям с детьми было удобно и комфортно. Это результат совместной работы муниципалитета, депутатов городской Думы и Законодательного собрания Свердловской области, рассказал он.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Он добавил, что на данный момент в филиале работают два участковых врача, а под их патронажем находится 1,7 тысячи детей.

В начале 2022 года ремонт планируется еще в двух поликлиниках — на улицах Окунева и Черных. Сейчас проводятся конкурсы по поиску подрядчиков. Также на 2023 год запланирован ремонт медучреждения на Карла Маркса.

Напомним, в Нижнем Тагиле почти все поликлиники имеют статус «бережливых». Отремонтированы медучреждения на улицах балакинская, Окунева (первый этаж) и Тагилстроевская. Планируется также запустить в работу бассейн на ГГМ. Также идет подготовка к ремонту учреждения на Карла Либкнехта.

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