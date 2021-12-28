«Бережливая» поликлиника открылась для детей на Руднике в Нижнем Тагиле

На данный момент для пациентов работает фильтр. Это специальный кабинет, куда направляются дети с симптомами вирусных заболеваний. Также внутри было расширено пространство и увеличены проходы для создания комфорта для детей с ограниченными возможностями. В поликлинике есть и шагающий подъемник, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Всего стоимость работ составила 4,4 миллиона рублей.