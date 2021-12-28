Минздрав проверил поликлинику в Салде после публикации TagilCity.ru

Минздрав Свердловской области проверил обращение пациентки после публикации TagilCity.ru и выявил, что поликлиника в Верхней Салде работает без нареканий. Претензий к терапевту, которая в грубой форме ответила местной жительнице и отказалась давать больничный, у ведомства тоже нет.

Министерство здравоохранения Свердловской области считает, что работа в поликлинике Верхней Салды ведется согласно нормативным документам и процесс приема пациентов не вызывает нареканий. Так ответил редакции TagilCity.ru исполняющий обязанности замминистра здравоохранения региона Валентин Еремкин. По словам чиновника, первичный прием больных осуществляется в соответствии со стандартами и порядками, утвержденными вышестоящими инстанциями. При непосредственном обращении пациента в медицинскую организацию с признаками неотложных состояний медицинская помощь в неотложной форме оказывается по направлению регистратора безотлагательно, сообщил TagilCity.ru Валентин Еремкин. Чиновник добавил, что в случае с дочерью местной жительницы Светланы, которую отказалась принимать дежуривший терапевт Маргарита Нечаева, девушку должны были направить в кабинет первичной неотложной медпомощи для пациентов с симптомами ОРВИ или в «красную зону». Но салдинка так и ушла домой без осмотра каким-либо медиком, не смотря на то, что в день ее обращения в горбольнице работали, по словам Еремкина, сразу два кабинета для подобных больных. 11.10.2021 года в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» работали «красная зона» и кабинет неотложной медицинской помощи, сообщил редакции чиновник. Ранее редакция TagilCity.ru опубликовала материал по жалобе жительницы Верхней Салды на действия и бездействие медиков в местной поликлинике. Пациентка жаловалась на конкретного врача — Маргариту Нечаеву. После того, как салдинка рассказала о своей проблеме в соцсети, местные жители также стали негативно высказываться в адрес терапевта. По данному поводу врио замминистра сообщил, что данный медик не имеет нареканий за свой 30-летний стаж ни со стороны руководства, ни со стороны пациентов. Нечаева Маргарита Александровна — фельдшер участковый ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», стаж работы более 30 лет, имеет высшую квалификационную категорию. За этот период Нечаева М.А. не получала дисциплинарных взысканий. Пользуется уважением у пациентов и коллег, подытожил Валентин Еремкин. Мать девушки в итоге сообщила, что проблема с неявкой на работу уже решена. В свою очередь Валентин Еремкин рекомендовал жительницы Салды для оперативного решения вопросов обратиться к главврачу поликлиники. Напомним, в Верхней Салде местная жительница пришла на прием в поликлинику с температурой и плохим самочувствием, однако девушке отказали в помощи. Терапевт Нечаева, к которой салдинке дали талон, отказалась принимать больную. Спустя сутки девушка смогла попасть на прием в «красную зону», однако больничный лист ей отказывались выдавать днем ранее — медик Нечаева заявила, что не осматривала пациентку, поэтому никаких бумаг и записок лечащему врачу салдинки передавать не будет. Мать девушки опубликовала пост в соцсетях, который поддержали большинство местных жителей. Помимо этого, комментаторы также негативно высказались в адрес врача Нечаевой. Девушке в Верхней Салде не дали больничный из-за отсутствия талона к участковой

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter