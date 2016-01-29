Под Нижним Тагилом дорогу на Баранчу залили нечистотами (ФОТО, ВИДЕО)

Нечистотами залита не только дорога, но и граничащий с ней лес, поэтому объехать лужу тагильчанам не удастся. Преодолеть препятствие смогут только машины повышенной проходимости, но тогда водителю придётся терпеть «прилипший» к машине запах. Жителям Нижнего Тагила пришлось ездить в объезд через Кушву.

С женой ехали в выходные в сад и удивлялись, почему никто больше не едет по этой дороге, хотя обычно много встречных и попутных. А когда до этого места доехали — поняли почему. Обратно возвращались через Кушву. Повезло, что клиренс высокий. А обычная машина там бы застряла. Потом еле свой автомобиль отмыл — «аромат» был непередаваемый! -- сообщил тагильчанин Алексей ИА «Все новости».

Подозревают, что в инциденте замешан агрокомплекс «Горноуральский», где содержатся 42 тысячи свиней. Работники именно этого комплекса устраняют препятствие на дороге. Известно, что агрокомплекс уже неоднократно штрафовали за сливы нечистот в лес и местный водоём.

Сбросами нечистот занимаются не только предприятия Нижнего Тагила, но и обычные граждане. Так, в июле этого года TagilCity.ru сообщал о том, что житель частного сектора на ГГМ сбрасывает нечистоты прямо в городской пруд.