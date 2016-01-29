Ученые: Стресс поможет бросить курить и пить

В Великобритании ученые из Университета Бата назвали такие вещи, как смена работы или переезд в новый дом, лучшими периодами для прощания с вредными привычками. Значимые изменения в жизни делают людей более открытыми, позволяя безболезненно принимать такие решения, как бросить пить и курить.

Причиной тому является стресс. Основание для такого вывода стали результаты исследований, проведенных учеными в кембриджширском Питерборо, где специалисты наблюдали за 800 подростками. Руководивший экспериментом профессор психологии Бас Верпланкен рассказал, что добровольцы получили бесплатную корзину с экологически чистыми чистящими средствами и фруктами, имели график поездки на автобусе и использования душа. При этом часть испытуемых переехала в новый дом и жила в нем на протяжении 6 месяцев, а другие – нет. В результате первые легче принимали изменения в жизни, связанные с новыми ограничениями, чем вторые.