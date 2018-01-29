Нижний Тагил через суд расторг соглашение с подрядчиком на переработку мусора

В мэрии Нижнего Тагила было принято решение прекратить сотрудничество с подрядчиком, которому было поручено организовать на территории города мусороперерабатывающий комплекс.

Концессионное соглашение о разработке системы утилизации и переработки мусора было заключено между Нижним Тагилом и ГК «Ростех» еще в 2015 году. Согласно договору, выполнять работы должна была фирма ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил».

Однако подрядчик нарушил условия договора, из-за чего администрация Нижнего Тагила направила иск в свердловский Арбитражный суд. По результатам судебного заседания было решено расторгнуть концессионное соглашение между городом и подрядчиком, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».