Нижний Тагил через суд расторг соглашение с подрядчиком на переработку мусора
29 января, 16:30Здоровье и экология
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Администрация Нижнего Тагила расторгла соглашение с компанией ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил», которая должна была создать в городе инфраструктуру по переработке мусора.
Сюжеты: Нижний Тагил
В мэрии Нижнего Тагила было принято решение прекратить сотрудничество с подрядчиком, которому было поручено организовать на территории города мусороперерабатывающий комплекс.
Концессионное соглашение о разработке системы утилизации и переработки мусора было заключено между Нижним Тагилом и ГК «Ростех» еще в 2015 году. Согласно договору, выполнять работы должна была фирма ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил».
Однако подрядчик нарушил условия договора, из-за чего администрация Нижнего Тагила направила иск в свердловский Арбитражный суд. По результатам судебного заседания было решено расторгнуть концессионное соглашение между городом и подрядчиком, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
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