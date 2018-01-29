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Потепление до -2 градусов придет в Нижний Тагил в начале февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Потепление до -2 градусов придет в Нижний Тагил в начале февраля

29 января, 12:00Здоровье и экология
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