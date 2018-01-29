Потепление до -2 градусов придет в Нижний Тагил в начале февраля

Несмотря на то, что начало недели в Нижнем Тагиле обещает быть снежным и прохладным, к ее концу в Нижний Тагил придет потепление. По прогнозам синоптиков, 1 февраля будет солнечно, но морозно – ожидается дневная температура воздуха до -17 градусов, ночная – до -20 градусов.

Однако уже днем 2 февраля воздух прогреется до -8 градусов, в ночь на 3 февраля ожидается до -12 градусов. Всю неделю будет солнечно, без существенных осадков.

По прогнозам Уралгидрометцентра, в субботу, 3 февраля, потеплеет до -5 градусов, а 4 февраля – до -2 градусов. В предстоящие выходные будет пасмурно, ожидается небольшой снег. 4 февраля снег усилится: снегопад будет продолжаться весь день.