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Житель Невьянска впал в кому после капельницы с испорченным лекарством
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Невьянска впал в кому после капельницы с испорченным лекарством

29 января, 23:15Здоровье и экология
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