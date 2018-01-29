Житель Невьянска впал в кому после капельницы с испорченным лекарством

В конце декабря 2017 года у жителя Невьянска Алексея Лебедева заболела нога. В платной клинике Нижнего Тагила ему выписали лекарства, одно из которых нужно было вводить внутривенно. В своём городе мужчина договорился с медсестрой из Невьянской центральной районной больницы о том, что она будет осуществлять инъекцию.

13 января Лебедев забыл лекарство в машине, и оно замёрзло. Медсестра перед тем, как ставить укол положила ампулу на батарею и уверила, что ничего с препаратом не произойдёт. В момент капельницы мужчине стало плохо, его затрясло и стало рвать кровью. Пострадавшего доставили в местную больницу, где он провёл 4 дня.

С 19 по 22 января, когда Алексея перевели в реанимацию, он был уже без сознания и через какое-то время из-за отказа внутренних органов впал в кому. Из всех жизненно важных органов у него работало только сердце. Спустя какое-то время мужчину увезли в Свердловскую областную больницу №1 в Екатеринбурге. 27 января он вышел из комы и на данный момент находится в тяжёлом состоянии, сообщает Znak.com.

Жена Лебедева обратилась в Минздрав Свердловской области с требованием проверить действия врачей центральной районной больницы Невьянска. Заявление также было направлено в Следственный комитет России по Свердловской области.

Руководство больницы в Невьянске отрицает любые обвинения в врачебной ошибке. Главврач Андрей Елфимов заявил, что его персонал имеет высшую категорию и не мог поставить некачественное лекарство, причинившее подобный вред здоровью.

Информации о том, что заявление от жены Лебедева поступило в областной Минздрав или Следственный комитет пока что нет. Пресс-службы ведомств сообщили, что по данному запросу в обязательном порядке будет организована проверка.