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Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу в Свердловской области превышен на 90%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу в Свердловской области превышен на 90%

Сегодня, 13:15Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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