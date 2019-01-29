Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу в Свердловской области превышен на 90%

В период с 21 по 27 января 2019 года в Свердловской области 50,1 тысячи жителей заболели ОРВИ и гриппом. Данный показатель превысил уровень эпидпорога по совокупному населению на 90%. По сравнению с количеством заболевших свердловчан на предыдущей неделе, число больных людей выросло на 33%. У 654 обследованных людей выявлены вирусы негрипозной этиологии (риновирусы, коронавирусы и метапневмовирусы), а также вирусы гриппа А (H1N1), гриппа (H3N2), гриппа В.

В Екатеринбурге зарегистрирована 21 тысяча случаев заболевания ОРВИ, что превышает уровень эпидемиологического порога по совокупному населению на 104% и на 20% выше уровня прошлой недели.

Наибольшее количество заболевших насчитывается в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске.

На 25 января в Свердловской области закрыты 302 группы в 224 детских садах, 231 класс в 94 школах. Полностью приостановлен образовательный процесс в 29 дошкольных учреждениях и 40 школах.