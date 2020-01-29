Прокуратура оштрафовала «Водоканал-НТ» за загрязнение Черноисточинского пруда

«Водоканал», а также главный инженер предприятия Захаров оштрафованы на 150 тысяч рублей и на 15 тысяч рублей, соответственно. Сброс поверхностных вод был запрещен в 2018 году, однако в ходе проверки установлено, что организация нарушила запрет — 29 и 30 октября прошлого года в водоем был осуществлен слив через шламонакопитель. В настоящий момент на трубу установлена заглушка.

Проблема Черноисточинского пруда существует уже несколько лет. Летом прошлого года в пруду массово гибла рыба из-за сине-зелёных водорослей. Аналогичная ситуация происходила в 2016 году. В 2019 году администрация Нижнего Тагила отправила в Росводресурс проект по реабилитации Черноисточинского пруда. Если он пройдет рассмотрение, то финансирование поступит только в 2021 году, но тагильские чиновники, депутаты и общественники рассчитывают, что очистка водохранилища начнется уже в этом году. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в сентябре прошлого года предложи чиновникам посетить Череповец и перенять у них опыт очистки водохранилища, где жители столкнулись с аналогичной проблемой и применили технологию, позволившую избавиться от последствий цветения сине-зеленых водорослей.