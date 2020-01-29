Свердловские больницы закупают противочумные костюмы

Екатеринбургская горбольница № 40, где есть инфекционное отделение, приобрела 12 костюмов стоимостью 9,2 тысячи рублей каждый. Однако закупка была размещена еще в 2019 году.

Ранее противочумные костюмы приобретались в больницы Нижнего Тагила, Нижнесергинского ГО, а также в медучреждения Екатеринбурга. Закупка связана не с потенциальной опасностью распространения коронавируса, а для соблюдения требований ГО в случае ЧС.

На сегодняшний момент от коронавируса в Китае умерли 107 человек. В России случаев заболевания не зафиксировано. Для предотвращения распространения инфекции в России приостановлены туры в Китай.