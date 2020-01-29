В торговых центрах Екатеринбурга раздадут пять тысяч медицинских масок

По словам главного внештатного эпидемиолога управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александра Харитонова, в период с 20 по 26 января зарегистрирована повышенная заболеваемость вирусными инфекциями.

Зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, что на 25 процентов выше уровня прошлой недели. Среди детского населения отмечается рост заболеваемости в 1,4 раза,сообщил Харитонов.

Акция по раздаче медицинских масок пройдет в ТРЦ «Гринвич», «Мегаполис» и «Алатырь», ТРК «Радуга-парк», МТРК «КомсоМолл», а также в кинотеатре «Континент Синема».

Напомним, в Нижнем Тагиле на карантин по ОРВИ закрыты 13 классов и 23 группы в детских садах.