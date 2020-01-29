В торговых центрах Екатеринбурга раздадут пять тысяч медицинских масок
Сегодня, 18:08Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
30 января в Екатеринбурге пройдет акция по профилактике гриппа и ОРВИ. Студенты медколледжа раздадут в торговых центрах пять тысяч медицинских масок и листовок, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам главного внештатного эпидемиолога управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александра Харитонова, в период с 20 по 26 января зарегистрирована повышенная заболеваемость вирусными инфекциями.
Зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, что на 25 процентов выше уровня прошлой недели. Среди детского населения отмечается рост заболеваемости в 1,4 раза,сообщил Харитонов.
Акция по раздаче медицинских масок пройдет в ТРЦ «Гринвич», «Мегаполис» и «Алатырь», ТРК «Радуга-парк», МТРК «КомсоМолл», а также в кинотеатре «Континент Синема».
Напомним, в Нижнем Тагиле на карантин по ОРВИ закрыты 13 классов и 23 группы в детских садах.
В Нижнем Тагиле на карантин закрыты 13 классов и 23 группы в детсадах
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей